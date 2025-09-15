Number_i2ndフルアルバム『No.II』通常盤ジャケット（C）TOBE Co., Ltd.

　3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）の2ndフルアルバム『No.II』から先行配信曲「Numbers Ur Zone」が、きょう15日にリリースされ、ミュージックビデオも公開された。

【動画】グループ史上最難関の振り付け！Number_i「Numbers Ur Zone」MV

　同楽曲は、これまでにない激しいラップにディープなトラックが合わさった新感覚アップチューン。ティザーでも公開されているミュージックビデオでのダンスは、Number_iの作品の中でも難しい振り付けとなっており、メンバーのパワーが伝わってくるミュージックビデオになっている。

　22日にリリースされる2ndフルアルバム『No.II』には「Numbers Ur Zone」に加え、最新シングル「未確認領域」や、「GOD_i」など、各メンバーがプロデュースを担当した楽曲を含む全16曲が収録されている。

　さらに、15日には2ndフルアルバム『No.II』の発売を記念したライブ配信『Number_i - “No.II”Performance Live Streaming』がYouTubeにて全世界に配信される。