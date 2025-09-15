timelesz松島聡『anan』初ソロ表紙 “3変化グラビア”で魅せる
8人組グループ・timeleszの松島聡が、24日発売のグラビア雑誌『anan』（マガジンハウス）「応援の流儀」特集号で初のソロ表紙を飾る。これまでグループでの活動を重ねてきた松島が、雑誌単独カバーに登場するのは今回が初めて。誌面では、妖艶さ、スポーティーさ、そして癒しの3つの世界を表現する撮り下ろしグラビアとともに、デビューから現在までを振り返る1万字インタビューが掲載される。
【画像】松島聡が制作した「淡路うず助」
グラビアでは、モノトーンのレオパード柄シャツにブラックパンツ姿で魅せる大人の色気、レザーベストとハーフパンツで挑むスポーツモード、そしてキャメルカラーのボアコートに包まれた柔らかな“寄り添い”の世界と、幅広い表現力を披露する。誌面では「聡ちゃんスマイル」と呼ばれる笑顔も収められ、ファンを魅了する多彩な姿を楽しめる構成だ。
インタビューでは、Sexy Zoneとしてのデビュー、ユニット時代、休養を経てtimeleszとして新たなスタートを切った歩みを回顧。自らもアイドルファンだった経験を語りつつ、「アイドルとしてのプライドを持ち続けたい」という覚悟を明かす。さらに、オーディション企画「timelesz project」で見せた、寄り添いながらも時に厳しい姿勢についても触れている。
なお同号には、超ときめき宣伝部、SHOW-WA＆MATSURI、男子バレーの甲斐優斗（大阪ブルテオン）、サッカーの佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）、バスケットボールの脇真大（琉球ゴールデンキングス）らも登場し、応援にまつわるインタビューを展開。スペシャルエディション版では、プロ野球12球団のマスコットが表紙を飾る。
