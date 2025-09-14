作品に込められた思いが、そのまま受け手に伝わらないという歯がゆさは、いつの時代にもあるクリエイターのジレンマ。蔦重（横浜流星）が、松平定信（井上祐貴）への皮肉を込めて刊行した3冊の黄表紙もまたそうだった。

物語の時代設定こそ変えてはいるものの、登場人物の着物を見れば定信を示す「梅鉢紋」が描かれていることから、今の世相を風刺していることは明らか。しかし、幸か不幸かその「からかい」が全く伝わらなかった。なかでも、朋誠堂喜三二（尾美としのり）作の『文武二道万石通』は飛ぶように売れたのだった。

NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第35回「間違凧文武二道」は、サブタイトルに「間違い」という言葉があるように、これまで狙い通りにヒットを作り出してきた蔦重が、判断を大きく誤っていく様子が見て取れた。

蔦重としては、表向きは意次（渡辺謙）をはじめとする田沼一派を貶めることでお咎めを回避しつつ、その裏で息苦しい世の中へと向かう定信の政策に抗うつもりだった。しかし、世の中は田沼を下げて定信を上げる、表面的な物語に大歓喜。『文武二道万石通』を手にした当の定信さえも「蔦重大明神」が励ましてくれていると喜ぶ始末だ。

とはいえ、家臣の水野為長（園田祥太）のように、その真意に気づく者もいた。だが、定信は「からかっているのでは？」という言葉にも「黄表紙なのだから面白くせねばなるまい」とその見方を変えようとはしない。いつだって読者は読みたいように受け取るものなのだ。

笑えないことを笑いにする。それが蔦重のモットーだったはず。しかし、今の蔦重は「笑いごとじゃねえですよ」と、眉をひそめるばかり。誰かを笑顔にしたいという小さな幸せから離れ、物語をもって大きな力に抗おうとする姿は、「死を呼ぶ手袋」を巡る意次の汚名を晴らすべく創作をせずにはいられなかった平賀源内（安田顕）と重なる部分があった。そこへ、舞い込んできた意次の訃報。唇を噛み締めながら静かに頷く蔦重は、その覚悟を強くしたようにも見えた。

蔦重が意次と最後に会ったあの日。意次は、表面的にせよ田沼の名を貶める黄表紙を描く蔦重を許さないなんてことをすれば、「あの世から源内が雷を落としてこよう」と笑った。そのときは2人にとって大事な源内のエレキテルを絡めた思い出話のひとつとして聞いていたのだが、どうやら冗談では終わらない気配がする。

雷鳴轟く中、鳥山石燕（片岡鶴太郎）が死の間際に見たあやかしは、確かに源内が着用していた流水文様の羽織を身に着けているように見えた。その姿を絵にしたためた石燕。蔦重のもとには遺作として届く。もし源内が何かを告げに来ていたのだとしたら、蔦重のもとに直接現れないのは、それだけ蔦重が聞く耳を持つことができていないという皮肉なのだろうか。

蔦重と歌麿（染谷将太）にとって、ある意味で「親」と呼べるような存在だった意次と石燕。その旅立ちによって蔦重は定信への批判にのめり込んでいく一方で、歌麿は「ちゃんとしたい」と自分の幸せを見つめるようになっていく対比も心苦しく感じられた。

かつては、蔦重だけがこの世と自分を繋ぐたったひとつの糸だった歌麿。だが、石燕からありのままに描く楽しさを教えてもらい、耳の不自由なきよ（藤間爽子）と愛し合うことで生きることそのものを幸せだと感じることができるようになった。

きよと暮らしていく。生きる目的が明確になったことで、トラウマを引き起こしてきた「笑い絵」を描けるようになった。その表情からも性（人の生まれつき）を喜んで受け入れていることがわかる、伸びやかで生き生きとした筆致。「よく描けたな」と、蔦重は思わず目に涙を浮かべる。

蔦重とていの姿を見て、歌麿が「もう本当に、ただの抱えの絵師だな」と寂しそうにしていたが、もしかしたら歌麿ときよの仲睦まじい様子を見て、今度は蔦重のなかにその切ない感情が湧き上がってきたのではないだろうか。ならば、と大店の旦那らしく100両もの大金を出したというのも、田沼時代の申し子らしい見栄だ。しかし、世の中は質素倹約の流れ。ていからも「ちゃんと取り返すこと」と灸を据えられるのだった。

売れる本を作ること＝大衆の心を掴むこと。自分の思いを形にすること＝わかってもらえなくとも作らずにはいられない衝動。両者は必ずしも一致しない。だからこそ、それが合致したときのカタルシスを感じることができる。

その一瞬を目指して奮闘するのは蔦重だけではなかった。これまでも度々愛らしいこじらせっぷりで視聴者の心を掴んできた恋川春町（岡山天音）だ。今回も『悦贔屓蝦夷押領』が売れなかったことを気にして、いじける姿がなんとも人間味溢れていて微笑ましかった。

そんな彼が定信の政策をより直接的に皮肉る本を作ろうと立ち上がる。定信が記した『鸚鵡言』で、政を凧をあげるさまに例えて説かれているのが、世間にはうまく伝わらず「凧をあげれば国が治まる」なんて言われているというネタを見つける。

そうして出来上がったのが『鸚鵡返文武二道』。あまりにも直接的すぎる内容に、試し読みをしたていからは「からかいがすぎるのでは」と心配の声が上がる。春町としては定信に「少し肩の力を抜いてはいかがかと、いう思いも込めた」と言うのだが、それは「からかいよりもさらに不遜。無礼と受け取られかねない」とさらに危機感を募らせるのだった。

自分の作品が思ったように読まれていない。そのもどかしさは他ならぬ蔦重や春町が知っているはず。心血を注いで取り組んでいる自分たちに向かって、「少し肩の力を抜いてはいかが」と言われるのも、また苛立ったはず。

にもかかわらず、その部分をネタにして笑いものにするというのは、いくら蔦重たちを「神」と仰ぐほどの定信も「黄表紙なのだから面白くせねばなるまい」とはならなさそうだ。しかも、このときの定信は治済（生田斗真）から「突き詰めれば、政など誰でもできる」などと言われ、自分のやりたいことが空回りをしていた時期というのもタイミングが悪い。

もし、蔦重が意次のときと同じように定信とも直接会っていたら、全く別の未来があったのではないかと想像してしまった。本が好きな2人はきっと話が盛り上がったはず。『金々先生栄花夢』や『見徳一炊夢』といった名作たちの制作秘話を蔦重が楽しそうに話し、定信が嬉しそうに聞く、なんていう風景も生まれただろう。そう思うと、やはりエンタメは戦いの手段として用いられるよりも、人と人とを繋ぐ役割のほうが得意なのかもしれない。

（文＝佐藤結衣）