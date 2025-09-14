◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク0―2くふうハヤテ（14日、タマスタ筑後）

ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が先発し、7回103球を投げて7安打2失点だった。前回登板した9日のオリックス戦（タマスタ筑後）では3回4失点と粘れなかったが「今日は4回以降はある程度いい感覚で投げることができた」と振り返った。

初回にこの日最速の148キロをマークしながら、2死から左翼への二塁打を許した。2回は3連打を浴びて先制点を献上。なかなか納得のいかない投球が続いたが、3回2死から144キロの真っすぐで二ゴロに打ち取った際に「力の抜き方がこれだという感覚があった。それ以降はいい力感で投げることができた」と手応えをつかんだ。

6回に2本の長短打で1点を失ったが、4回以降は「球速以上に投げていていい感じがやっと出てきた。一番の収穫」とうなずく。ここ最近決まらなかった右打者への内角も「やっと投げることができたという印象」と話した。

小笠原孝2軍投手チーフコーチは「今日は力の伝え方が一番良かった。コースや角度を意識してやっていたので、これが続けば、高さは調節できると思う」と語った。

1軍は20日から9連戦を迎える中、2軍調整中の前田悠も検討されている。「もちろんそこは目指している。今日の4回以降の投球を初回からいけるように。しっかりパフォーマンスが出せたら呼ばれると思うので練習の期間を大事にしたい」と左腕は口元を引き締めた。（浜口妙華）