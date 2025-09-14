13日の男子3000メートル障害予選で水濠を越える三浦龍司（前列左）（撮影・柿森英典）

　◆陸上　世界選手権（東京・国立競技場）

　大会3日目の15日は男子マラソンからスタートする。

　男子マラソンは全員が初出場メンバー。大阪で初マラソン日本選手最高記録となる2時間5分39秒をマークした近藤亮太（三菱重工）＝長崎県島原市出身、吉田祐也（GMOインターネットグループ）、小山直城（ホンダ）が、13年モスクワ大会で中本健太郎（安川電機）が果たした5位以来の入賞を目指す。7時30分号砲予定。

　男子3000メートル障害決勝では、この種目で日本勢初のメダル獲得の期待が高まる。前回大会6位で五輪は21年東京、24年パリと2大会連続入賞中の三浦龍司（SUBARU）が偉業に挑む。今季はダイヤモンド・リーグのモナコ大会で自らの日本記録を6秒以上更新。好調を維持してファイナルに向かう。21時55分開始予定。

　男子棒高跳び決勝は21年東京、24年パリの五輪＆22年オレゴン、23年ブダペストと世界選手権でも無双を誇るA・デュプランティス（スウェーデン）が「世界5連覇」と6メートル30の世界記録更新を狙う。19時49分開始予定。

　男子110メートル障害予選ではパリ五輪で5位入賞を果たした村竹ラシッド（JAL）が日本勢初のメダル獲得を狙う。8月には日本勢で初めて12秒台突入となる12秒92をマークした。ブダペスト大会で5位入賞の泉谷駿介（住友電工）にも期待が懸かり、初出場で日本選手権2位の野本周成（愛媛競技力本部）も上位を目指す。20時23分開始予定。

　陸上世界選手権は東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目。計49種目が行われる。

◆陸上・世界選手権第3日の実施種目
　開始予定　　　種　　　目　　　　
　7:30　男子マラソン　　　決勝
　9:00　男子ハンマー投げ　予選
　9:05　女子棒高跳び　　　予選
10:30　女子3000障害　予選
10:45　男子ハンマー投げ　予選
11:20　女子400障害　　予選
19:35　男子400障害　　予選
19:40　男子走り幅跳び　　予選
19:49　男子棒高跳び　　　決勝
20:23　男子110障害　　予選
21:00　女子ハンマー投げ　決勝
21:06　女子100障害　準決勝
21:30　男子1500　　準決勝
21:55　男子3000障害　決勝
22:20　女子100障害　　決勝

◆陸上・世界選手権今大会の日本勢入賞
　銅　勝木　隼人（自衛隊）男子35キロ競歩
（6）廣中璃梨佳（日本郵政グループ）女子1万M
（7）小林　香菜（大塚製薬）女子マラソン
（8）　日　本　（吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子）混合1600Mリレー
【注】14日現在