◆陸上 世界選手権（東京・国立競技場）

大会3日目の15日は男子マラソンからスタートする。

男子マラソンは全員が初出場メンバー。大阪で初マラソン日本選手最高記録となる2時間5分39秒をマークした近藤亮太（三菱重工）＝長崎県島原市出身、吉田祐也（GMOインターネットグループ）、小山直城（ホンダ）が、13年モスクワ大会で中本健太郎（安川電機）が果たした5位以来の入賞を目指す。7時30分号砲予定。

男子3000メートル障害決勝では、この種目で日本勢初のメダル獲得の期待が高まる。前回大会6位で五輪は21年東京、24年パリと2大会連続入賞中の三浦龍司（SUBARU）が偉業に挑む。今季はダイヤモンド・リーグのモナコ大会で自らの日本記録を6秒以上更新。好調を維持してファイナルに向かう。21時55分開始予定。

男子棒高跳び決勝は21年東京、24年パリの五輪＆22年オレゴン、23年ブダペストと世界選手権でも無双を誇るA・デュプランティス（スウェーデン）が「世界5連覇」と6メートル30の世界記録更新を狙う。19時49分開始予定。

男子110メートル障害予選ではパリ五輪で5位入賞を果たした村竹ラシッド（JAL）が日本勢初のメダル獲得を狙う。8月には日本勢で初めて12秒台突入となる12秒92をマークした。ブダペスト大会で5位入賞の泉谷駿介（住友電工）にも期待が懸かり、初出場で日本選手権2位の野本周成（愛媛競技力本部）も上位を目指す。20時23分開始予定。

陸上世界選手権は東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目。計49種目が行われる。

◆陸上・世界選手権第3日の実施種目

開始予定 種 目

7:30 男子マラソン 決勝

9:00 男子ハンマー投げ 予選

9:05 女子棒高跳び 予選

10:30 女子3000障害 予選

10:45 男子ハンマー投げ 予選

11:20 女子400障害 予選

19:35 男子400障害 予選

19:40 男子走り幅跳び 予選

19:49 男子棒高跳び 決勝

20:23 男子110障害 予選

21:00 女子ハンマー投げ 決勝

21:06 女子100障害 準決勝

21:30 男子1500 準決勝

21:55 男子3000障害 決勝

22:20 女子100障害 決勝

◆陸上・世界選手権今大会の日本勢入賞

銅 勝木 隼人（自衛隊）男子35キロ競歩

（6）廣中璃梨佳（日本郵政グループ）女子1万M

（7）小林 香菜（大塚製薬）女子マラソン

（8） 日 本 （吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子）混合1600Mリレー

【注】14日現在