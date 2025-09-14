¤­¤Î¤¦¡Ê14Æü¡ËÌë¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î½»Âð¤Ç7Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¼¯¹ü¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Î2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É40Âæ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤â½»Âð¤Ê¤É7Åï¡¢¤ª¤è¤½100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬±ä¾ÆÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤Ï¡¢ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¤Î¼Äºê±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½1.6¥­¥í¤Ë¤¢¤ë½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£