ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡ÙºÇ½ª²ó¤Ë¡¢Omoinotake¡¦Æ£°æÎç±û¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡ª¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×MV¤â¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Omoinotake¤¬¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡£¤½¤ÎºÇ½ª²ó¤ËVo.¡õKey¤ÎÆ£°æÎç±û¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¢£Æ£°æ¤ÏÅ¾¿¦³èÆ°Ãæ¤Î°å¼Ô¤È¤·¤Æ¼ç¿Í¸øÃ£¤Î¸µ¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡Ä
Æ£°æ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÄÌÚ¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¤È¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦ÌëÄ¹¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤Î¤â¤È¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¡¢Å¾¿¦³èÆ°Ãæ¤Î°å¼Ô¤ÎÌò¤ò±é¤¸¡¢ÍúÎò½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÆ£°æÎç±û¡×¤È¼ÂÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤â¡£
¢£¡Ú²èÁü¡ÛÆ£°æÎç±û½Ð±é¥·ー¥ó¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£°õºþ¹©¾ì¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¯¤â´í¤¦¤µÉº¤¦±ÇÁü¤ËÃíÌÜ
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×¤ÎMV¤¬¡¢¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¸å¤Î9·î14Æü23»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢Omoinotake¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢°õºþ¹©¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯¤â²Ò¡¹¤·¤¤°õºþµ¡¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆOmoinotake¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ò¼´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸¶ÅÀ¡×¤Ç¤¢¤ë°õºþÊª¡£¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ìµõ¹½¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°õºþ¹©¾ì¤òÉñÂæ¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¯¥·ー¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢º®Íð¤ä¸íÇ§¤ò¾·¤¯¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬º£´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¥Û¥ó¥â¥Î¤Ê¤Î¤«¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊMUSIC VIDEO¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎCM¤äÁ°±ÒÅª¤ÊMVºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹±ÇÁüºî²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ëÅÄ¸þ½á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¢£¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×MV
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.07.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.ytv.co.jp/doctorprice_drama/
Omoinotake OFFICIAL SITE
http://omoinotake.com/