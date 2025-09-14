Ê©±óÀ¬¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ëV¡¡½ÅÇÏ¾ì¤Ç¥é¥¹¥È3F33ÉÃ78¡¡¾å¤¬¤ê¾¡Éé¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡¡¾¡¤Á»þ·×2Ê¬11ÉÃ69
¡¡º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡áÀÆÆ£¿ò¡Ë¤¬¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤ÎG3¡Ö¥×¥é¥ó¥¹¥É¥é¥ó¥¸¥å¾Þ¡×¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡¢7Æ¬¡Ë¤Ë½ÐÁö¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤ÏËÌÂ¼Í§°ì¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢Æ»Ãæ¤Ï4ÈÖ¼ê¤Î³°¡£½Å¤¤ÇÏ¾ì¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÁ°¤òÂª¤¨¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê100¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Î¼Ç¤Ï10ÃÊ³¬¤¢¤ëÇÏ¾ìÉ½µ¤ÎºÇ¤â´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é7ÈÖÌÜ¤Î¥È¥ì¥¹¥×¥ë¡ÊJRAÉ½µ¡á½Å¡Ë¤Ç¥²¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥í¤¬¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Àè¹ÔÁè¤¤¤Ç¹Ô¤ÀÚ¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬ºÇ½é¤Î1000¥á¡¼¥È¥ë¤ò70ÉÃ41¤ÇÄÌ²á¡£¾¯Æ¬¿ô¤ÎÆ»°¤é¤·¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Î®¤ì¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼2°Ì¤Î¾å¤¬¤ê3F¡Ê600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë33ÉÃ78¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ã»Æ¬º¹¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£3½µ¸å¤Î³®ÀûÌç¾Þ¡Ê10·î5Æü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Æ»°¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼ý³Ï¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï2Ê¬11ÉÃ69¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤ÎµÓ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï2Ãå¥À¥ê¥º¤Ç¾å¤¬¤ê3F33ÉÃ47¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£