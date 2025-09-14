Omoinotake¡¢¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù ºÇ½ª²ó¤ËVo.¡õKeyÆ£°æÎç±û¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡Ü¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥ç¡¼¡×MV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
Omoinotake¤¬¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ëÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤¬ËÜÆü9·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Vo.¡õKeyÆ£°æÎç±û¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
Æ£°æÎç±û¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÄÌÚ¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¤È¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦ÌëÄ¹¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤Î¤â¤È¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¡¢Å¾¿¦³èÆ°Ãæ¤Î°å¼Ô¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¸å¤ÎËÜÆü9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢Omoinotake¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢°õºþ¹©¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯¤â²Ò¡¹¤·¤¤°õºþµ¡¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆOmoinotake¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¼´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸¶ÅÀ¡×¤Ç¤¢¤ë°õºþÊª¡£¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ìµõ¹½¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°õºþ¹©¾ì¤òÉñÂæ¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢º®Íð¤ä¸íÇ§¤ò¾·¤¯¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬º£´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¥Û¥ó¥â¥Î¤Ê¤Î¤«¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊMUSIC VIDEO¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎCM¤äÁ°±ÒÅª¤ÊMVºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹±ÇÁüºî²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÅÄ¸þ½á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµ²ò¤òÃµ¤·¸ÍÏÇ¤¦»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¡¢¶»¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²Î¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖEVERBLUE¡×°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î¡¢ÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍÍ¡¹¤Ê³Ú´ï¤¬ºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥ç¡¼¡×
2025Ç¯7·î13Æü¡ÊÆü¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://omoinotake.lnk.to/FakeShow
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¼çÂê²Î
¢£ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù
Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10:30~¡¡¡¡
¢¨³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êTVerÇÛ¿®¤¢¤ê
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È(30¶É)
¢¡½Ð±é
´äÅÄ¹äÅµ¡¡¼¬ÅÄºÌ¼î¡¡»°±ºµ®Âç¡¡À®³¤Íþ»Ò¡¡/¡¡ËÌ»³¹¨¸÷¡¡¡¦¡¡ÎÓÂÙÊ¸¡¡ÄÚÁÒÍ³¹¬¡¡/¡¡¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò
¢¡µÓËÜ ¾®Ê÷ÍµÇ·¡¡ËÜÅÄÎ´Ï¯
¢¡±é½Ð »³ËÜÂçÊå¡¡ÌÚÂ¼¤Ò¤µ¤·
¢¡²»³Ú ²ÏÌî¿
¢¡¼çÂê²Î¡¡Omoinotake¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥ç¡¼¡×(Sony Music Labels)
¢¡¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ Ãæ´ÖÍøÉ§
¢¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ Â¿¼¯Íººö Ê¿ÂÎÍºÆó(¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¥ë¡¼) 郄¶¶°¡Èþ²Ö(¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¥ë¡¼)
¢¡À©ºî¶¨ÎÏ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¥ë¡¼
¢¡À©ºîÃøºî ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó
¢¡¸¶ºî ¸¶ºî:µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ¡¡ºî²è:ÍÍ®¤Þ¤µ¤
¡ÖDOCTOR PRICE¡×(ÁÐÍÕ¼Ò ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹)
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¡¡
¡¦¸ø¼°HP:https://www.ytv.co.jp/doctorprice_drama/
¡¦¸ø¼°X:@doctorprice_ytv¡¡https://x.com/doctorprice_ytv
¡¦¸ø¼°Instagram:@doctorprice_drama¡¡https://www.instagram.com/doctorprice_drama/
¡¦¸ø¼°TikTok:@doctorprice_drama¡¡https://www.tiktok.com/@doctorprice_drama
¡¦TVerÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡¡https://tver.jp/series/sr0s4lfvfa5
◾️¡ãOmoinotake Live at ⽇ËÜÉðÆ»´Û¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯3⽉15⽇¡Ê⽇¡Ë
³«¾ì / ³«±é¡§17:00 / 18:00
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û
¢§·ô¼ï¡¦ÎÁ¶â
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§»ØÄêÀÊ¡§\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄêÀÊ¡Ê³Ø³ä¡Ë¡§\7,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢3ºÐÌ¤Ëþ⼊¾ìÉÔ²Ä
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é ¢ª https://w.pia.jp/t/omoinotake-t/
◾️¡ãOmoinotake ONE MAN TOUR 2025¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://omoinotake.com/live-shinka-nipponbudokan/
Åçº¬¸©⺠²ñ´Û ⼤¥Û¡¼¥ë
¤ªÌä¹ç¤»¡§YUMEBANCHI(²¬⼭) 086-231-3531(Ê¿⽇12:00¡Á17:00)
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100(Á´Æü12:00¡Á18:00)
2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì16:00 / ³«±é17:00
Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡¡0570-09-2424(Ê¿⽇¡¦⼟ÍË11:00¡Á15:00)
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
⼤ºå¡¦Zepp Osaka Bayside
¤ªÌä¹ç¤»¡§GREENS¡¡06-6882-1224
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë ³«¾ì16:00 / 17:00
ÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¡025-245-5100(²Ð¡Á¶â12:00¡Á16:00/ÅÚ10:00¡Á15:00 ¢¨·îÆü½Ë½ü)
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì16:00 / ³«±é17:00
µÜ¾ë¡¦ÀçÂæÅÅ⼒¥Û¡¼¥ë
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼ÅìËÌ022-217-7788(Ê¿⽇13:00¡Á16:00/⼟10:00¡Á12:00 ¢¨½Ë⽇½ü)
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Åìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó03-3499-6669(·î¿å¶â12:00¡Á16:00)
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
¤ªÌä¹ç¤»¡§WESS¡¡ Mail: info@wess.co.jp
¡û¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¡Û
Zepp¸ø±é¡Ê°¦ÃÎ / Ê¡²¬ / ⼤ºå / Åìµþ / ËÌ³¤Æ»¡Ë
1F Á´¼«Í³¡Ê°ìÈÌ¡Ë6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡¿À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
1F Á´¼«Í³¡Ê³Ø³ä¡Ë5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡¿À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë ¢¨FC/¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤Î¤ß¼è°·¤¤
2F »ØÄêÀÊ¡¡7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¥Û¡¼¥ë¸ø±é¡ÊÅçº¬ / ⽯Àî / µÜ¾ë¡Ë
Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê°ìÈÌ¡Ë7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê³Ø³ä¡Ë6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨FC/¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè⾏¤Î¤ß¼è°·¤¤
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ï¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ò³ÎÇ§Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÃ¤Ë¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢ÀìÌç³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ï¡¢³ØÀ¸¾Ú¤òËº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÈÌÎÁ¶â¤È¤Îº¹³Û¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²Ä
¢¨³«¾ì¡¿³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ï¿²»¡¦Ï¿²èµ¡ºà¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
https://omoinotake.com/live/#live-1841
https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Omoinotake ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Omoinotake ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë