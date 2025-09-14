¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼JLCÇÕ¡ÛÄ¹Ã«ÀîÀ²ºÈ¡¡¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¥Á¥ë¥ÈÄ·¤Í¤ë¤âÉÔÈ¯¡Ä
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè16Àï¡ÖÂè11²ó¥¹¥«¥Ñ¡¼JLCÇÕ¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Î¥É¥ê¡¼¥à¤Ë¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËV¸õÊä¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£´ñ¿ôÄú3¿Í¤¬Á°È¾¤Ç1Ãå¡£5¹æÄú¤ÎÄ¹Ã«ÀîÀ²ºÈ¡Ê25¡á·²ÇÏ¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¥É¥ê¡¼¥à¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹¶¤á¤¤ì¤º6Ãå¤ÈÂçÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¥Á¥ë¥È0¡¦5¤Ë¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«²á¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á°È¾¤Î¥Á¥ë¥È0¤ÎÊý¤¬¾è¤êÌ£¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌá¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡5¹æÄú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈ¯¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Á¥ë¥È¤òÄ·¤Í¤¿¤ï¤±¤À¡£·ë²Ì¤ÏÉÔÈ¯¡£¤ä¤Ï¤ê¥Á¥ë¥È¤Ï0¤ÎÊý¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¡£2ÆüÌÜ¤Ï5¡¢11R¤Ë3¡¢1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È½àÍ¥¹¥ÏÈ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£