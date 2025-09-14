¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬7m13¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¡¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¶â¤ÎÉ×¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«Èá´êÃ£À®¡¡2Âç²ñ¤Ö¤ê½÷²¦ÁÀ¤Ã¤¿¥ß¥Ï¥ó¥Ü¤Ï¶ä¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê14Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
½÷»ÒÁöÉýÄ·¤Î·è¾¡¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¿¥é¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹ ¥¦¥Ã¥É¥Û¡¼¥ë¡Ê26¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬7m13¡Ê₋0.3¡Ë¤Ç¡¢À¤³¦Î¦¾å¼«¿È½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
Í½Áª¤ò1°Ì¡Ê6m88¡¢¡Ü0.8¡Ë¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï1²óÌÜ¤«¤é7m08¡Ê₋0.5¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Í£°ì7m±Û¤¨¤ÎÄ·Ìö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢4²óÌÜ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë5cmµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
É×¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¥Û¡¼¥ë¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯400£í¡ÊT62¡Ë¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£Á°²óÂç²ñ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡¢É×¤¬´ÑµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¡¢22Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Þ¥é¥¤¥«¡¦¥ß¥Ï¥ó¥Ü¡Ê31¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ï6m99¡Ê¡Ü0.1¡Ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î6m92¡Ê¡Ü0.5¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î22ºÐ¡¢¥Ê¥¿¥ê¥¢¡¦¥ê¥Ê¥ì¥¹¤¬µ±¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤éÍ£°ì½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¿ÁÀ¡ÈþÎë¡Ê29¡¢½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤Ï6m45¡Ê¡Ü1.2m¡Ë¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡£3²óÌÜ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤â¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£