【ネコ漫画】「パパのニオイがするけど、ママ？」「二度見」が愛おしい！猫の嗅覚が引き起こした、家族の悲喜劇【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
天候が不順な三連休はお家でのんびり漫画三昧！本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
愛猫・麦くんとの日常を描く漫画『笑う門には麦がいる』は、毎回2万件を超える「いいね」がつく人気作品だ。作者の麦ママさん(@migi0.715)のInstagramのフォロワーは13.6万人を超える(2025年9月14日現在)。今回は、大好きな麦ママと“下僕”として扱われているパパが合体したことで、愛猫が混乱した話を紹介する。
ある日、麦パパさんのパーカーを着ていた麦ママさん。愛猫の麦くんが近づいてくると、「すんすんすんすん」とニオイを嗅ぎ、「にゃんだ、おとーしゃんか…」と通り過ぎてしまった。麦くんはママのことは大好きだが、パパには塩対応なのだ。
しかし、通り過ぎる瞬間にこちらをちらりと見た麦くんは、「にゃに！」と華麗な二度見を披露した。「おとーしゃんのニオイがするのに、おかーしゃんなの？」と、納得できない顔をしている。麦ママさんは「このあと、パーカーのニオイを嗅いでは私の顔を見て、確認してというのを何度も繰り返していました（笑）。今回の状況って猫で言うならば、毛皮の交換をしたようなものでしょうか？なんにせよ、混乱させてしまってすまぬ」とコメントしている。
猫は視力がよいわけではないため、主に聴力やニオイで相手を見分けている。慣れ親しんだ飼い主のニオイが混在していて、麦くんはパニックになってしまったようだ。
■「パパのニオイで即スルーなのつらい…」作者が語る今後の計画
麦くんがパパにだけ塩対応なのは、ブログ読者の間では有名な話だ。コメント欄には「パパさんのニオイで即スルーなのつらい…」「ならば、麦パパが麦ママの服を着たら…？」といった面白い意見が寄せられている。麦ママさんも「今度は夫に私の服を着てもらい、麦がどんな反応をするのかをやってみたい」と語った。
取材協力：麦ママ(@migi0.715)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。