¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¿·²ÃÆþ¤Î¥¦¥£¥µ¡¢ºÇÄ¹¤Ç5½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤«¡Ä¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½Àï¤Ç¥Ò¥¶¤òÉé½ý
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½FW¥è¥¢¥Ì¡¦¥¦¥£¥µ¤¬¡¢¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£14Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥¦¥£¥µ¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½Àï¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥¹¡ËÀï¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥µ¤Ï¥Ò¥¶¤òÉé½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ê¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¦¥£¥µ¤Ï4½µ´Ö¤«¤é5½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤ä¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É3Éô¡ËÀï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥¦¥£¥µ¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½Àï¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥¹¡ËÀï¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£