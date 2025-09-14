¿·²ÃÆþJ¡¦¥Ú¥É¥í¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡©¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼»Ø´ø´±¤¬µ¯ÍÑË¡¤Ë¸ÀµÚ¡Ö9ÈÖ¤ÎÇØ¸å¤¬ÍýÁÛ¡×
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ÎÅ¬Àµ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤éJ¡¦¥Ú¥É¥í¤ò°ÜÀÒ¶âÁí³Û6000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó119²¯±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¡£FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤«¤é¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï7»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ä¥È¥Ã¥×²¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2Àá¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤ÈÂè3Àá¥Õ¥ë¥¢¥àÀï¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤òºÇÁ°Àþ¤È¤·¡¢¤½¤Î¸åÊý¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âè1Àá¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¸å¡¢J¡¦¥Ú¥É¥í¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤ËÄã¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï»þ¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤ä¥Õ¥ë¥¢¥àÀï¤Ë¥ê¥¢¥à¡Ê¥Ç¥é¥Ã¥×¡Ë¤È¥¸¥ç¥¢¥ó¡Ê¥Ú¥É¥í¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢9ÈÖ¤ÎÇØ¸å¤Ë¥¸¥ç¥¢¥ó¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢´°àú¤Ê¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ç¥é¥Ã¥×¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤ÏJ¡¦¥Ú¥É¥í¤¬ºÇÁ°Àþ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£2ÎóÌÜ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡á¥®¥Æ¥ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤éJ¡¦¥Ú¥É¥í¤ò°ÜÀÒ¶âÁí³Û6000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó119²¯±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¡£FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤«¤é¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï7»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ä¥È¥Ã¥×²¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¸å¡¢J¡¦¥Ú¥É¥í¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤ËÄã¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï»þ¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤ä¥Õ¥ë¥¢¥àÀï¤Ë¥ê¥¢¥à¡Ê¥Ç¥é¥Ã¥×¡Ë¤È¥¸¥ç¥¢¥ó¡Ê¥Ú¥É¥í¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢9ÈÖ¤ÎÇØ¸å¤Ë¥¸¥ç¥¢¥ó¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢´°àú¤Ê¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ç¥é¥Ã¥×¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤ÏJ¡¦¥Ú¥É¥í¤¬ºÇÁ°Àþ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£2ÎóÌÜ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡á¥®¥Æ¥ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£