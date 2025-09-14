ÍèÆü¥Ü¥ë¥È»á¤âÂç´¿´î¡ªÌÜÁ°¤Ç¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«Àª¤¬10Ç¯¤Ö¤êV¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¡¥»¥Ó¥ë¶â¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¤¬¶ä¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇÂ®¤ò·è¤á¤ëÄº¾å·èÀï¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥Ö¥ê¥¯¡¦¥»¥Ó¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤¬9ÉÃ77¤Î¼«¸Ê¿·¤Ç½éÍ¥¾¡¡£º£µ¨¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â9ÉÃ75¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤¬9ÉÃ82¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«Àª¤ÏÊì¹ñ¤Î±ÑÍº¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È»á¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¡¢2015Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤ÎÆ±»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ÎÆ±¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÁ°²ó¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï3´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï9ÉÃ89¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤Î3´§¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡
¡¥ª¥Ö¥ê¥¯¡¦¥»¥Ó¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë9¡¦77
¡¡¡áPB9¡¦81¡¢SB9¡¦83¡ÊSF9¡¦86¡Ë
¢¥¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë9¡¦82
¡¡¡áPB9¡¦75¡¢SB9¡¦75¡ÊSF9¡¦85¡Ë
£¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë9¡¦89
¡¡¡áPB9¡¦79¡¢SB9¡¦90¡ÊSF9¡¦92¡Ë
¤¥±¥Í¥¹¡¦¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë9¡¦92
¡¡¡áPB9¡¦79¡¢SB9¡¦79¡ÊSF9¡¦85¡Ë
¥¥®¥Õ¥È¡¦¥ì¥ª¥È¥ì¥é¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë9¡¦95
¡¡¡áPB9¡¦87¡¢SB9¡¦87¡ÊSF9¡¦97¡Ë
¦¥±¡¼¥¤¥ó¥½¥é¡¦¥¢¥¸¥ã¥¤¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë10¡¦0
¡¡¡áPB9¡¦88¡¢SB9¡¦88¡ÊSF9¡¦93¡Ë
§¥¢¥«¥Ë¡¦¥·¥ó¥Ó¡¼¥Í¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë10¡¦04
¡¡¡áPB9¡¦82¡¢SB9¡¦90¡ÊSF9¡¦96¡Ë
¡½¥ì¥Ä¥£¥ì¡¦¥Æ¥Ü¥´¡Ê¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¡Ë¡¡¼º¡¡³Ê
¡¡¡áPB9¡¦86¡¢SB10¡¦03¡ÊSF9¡¦94¡Ë
¡ÚÃí¡ÛPB¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡¢SB¤Ïº£µ¨¥Ù¥¹¥È¡¢SF¤Ï½à·è¾¡¥¿¥¤¥à