¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Î¿¿ÌîÍ§Çî¡Ê¶åÅÅ¹©¡Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£
¡¡2¥á¡¼¥È¥ë21¤Þ¤Ç¤Ï°ìÈ¯¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¬¡¢2¥á¡¼¥È¥ë25¤ò3Ï¢Â³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ14°Ì¡£¾å°Ì12¿Í¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢ÍîÃÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç°ìÎé¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÈÂ³¤±¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¡£½õÁö¤òËá¤¤¤¿º£²ó¤âÀã¿«¤Ç¤¤º¡Ö¹âÄ·¤Ó³¦¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÎÞ¤Ç¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£