¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡ÖÂè£±£¶²óÆú¤Î¾¾¸¶¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÈôÅÄ¹¾¸Ê¡Ê£²£´¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï½éÆü¡¢£·£Ò¤Ç¤Ï£´¹æÄú¤Ç£²Ãå¡£¥á¥¤¥ó¤Î£±£²£Ò¥É¥ê¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¤¤Ã¤Á¤êÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£²¡¢£±Ãå¤È¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±£³¹æµ¡¤Ë¤âÈ´·²¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¿¤Ó¤òµá¤á¤ÆÁ´Á³¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¥Á¥ë¥È¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë²¼¤²¤Æ¹Ô¤Â¤ä¥¿¡¼¥óÂ·Ï¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¹Ô¤Â¤¬ÎÉ²á¤®¤¿¡££Ó¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¤È½®Â¼«ÂÎ¤ÏÂçËþÂ¤Î´¶¿¨¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö½éÆü¤Ï£²Áö¤È¤âÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ´À°ÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹ºàÎÁ¡£¶¯¿¤Ó»ÅÍÍ¤«¤é½ÐÂ·Ï¤Þ¤Ç¡Ä¡£ÏÈÉÔÌä¤ÎÂçË½¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤À¡£