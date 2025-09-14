¥á～¥Æ¥ì¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤¬¹ñºÝÅªÈÖÁÈ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¡ÈºÇÍ¥½¨¾Þ¡É¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Î¾®»ù¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¡ÈÊÉ¡ÉÉÁ¤¯
À¤³¦66¥«¹ñ¤ÎÌó230ÃÄÂÎ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÊüÁ÷Ï¢¹ç¤ÎÈÖÁÈ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¡¢¥á～¥Æ¥ìÀ©ºî¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ëABU¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥á～¥Æ¥ì¥É¥¥å¥á¥ó¥È µß¤¤¤Î»þº¹ ～¤¢¤ë¾®»ù¤¬¤ó°å»Õ¤ÎÒñ¶ã～¡×¤Ç¤¹¡£
ºÆÈ¯¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¿À·Ð²ê¼ð¡×¤ò´µ¤Ã¤¿2¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤È¼ç¼£°å¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î°ã¤¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÇ¿·°åÎÅ¤Î¡Ö»þº¹¡×¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
14ÆüÌë¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë¤Ç¼ø¾Þ¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢¾®À¡¼îÎ¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¡Ö¼õ¾Þ¤¬¥É¥é¥Ã¥°¥í¥¹¤Î¸½¾õ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á～¥Æ¥ì¤Ç¤ÏABU¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î26Æü¸á¸å1»þ45Ê¬¤«¤é¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òºÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£