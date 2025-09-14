Éðµï·âÇË¤Î¥á¥Ç¥£¥Ê¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤é¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¤Ç¡Ö·ë²Ì½Ð¤»¤¿¡×¡¡ÂÐÀï¸õÊä¤Ë¤ÏÄéÀ»Ìé¤ò¡È»ØÌ¾¡É
¡¡¡þWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô ÉðµïÍ³¼ù(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé1°Ì ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë4²ó1Ê¬21ÉÃTKO¾¡¤Á¤·¡¢¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢4²ó¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯Ï¢ÂÇ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼7Ï¢ÂÇ¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï¡ÖÉðµïÁª¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊÑÍ¦´º¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¡£ÅÝ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£¤À¤«¤é1R¤Ë¥À¥¦¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÁÀ¤¤TKO¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¡Ö²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤³¤ÎËÉ±Ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Â¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤âÅý°ì¤·¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï23Ç¯8·î¤ÎIBF¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¡¢Á°²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥±¥¬¤¬¤¢¤êÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤ó¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤Î·Ð²á¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼·Ð¸³¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÄë·ý¥¸¥à¤Î¡ËËÜÅÄ²ñÄ¹¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡ÊÆá¿ÜÀî¡ËÅ·¿´¤äÄë·ý¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¿¤Á¤È¥¹¥Ñ¡¼¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬À¸¤¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Æá¿ÜÀî¤é¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬Éðµï·âÇË¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï´õË¾¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÄéÀ»ÌéÁª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¹¥Ñ¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ëWBA¥Ð¥ó¥¿¥àµéµÙÍÜ²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÄéÁª¼ê¤È¤Ï±ï¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥¹¥Ñ¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£»ä¤Î¶¯¤¤¤È¤³¤í¤â¼åÅÀ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢È¿ÂÐ¤Ë»ä¤âÄéÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£°ìÊý¡¢Å·¿´¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅ·¿´¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ì¡¼¥È¤ÊÍ§Ã£¡£ËÜÅÄ²ñÄ¹¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤»î¹ç¤È¤Ï»×¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÏÈà¤òÍ§Ã£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£