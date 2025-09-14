ÇëËÜ¶Ö°ì¡¡¥³¥ó¥È55¹æ¡¦ºä¾åÆóÏº¤µ¤ó¤È50ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤·¤¿¤³¤È¡Ö2¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍÆ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥ó¥È55¹æ¡×»þÂå¤ÎÁêÊý¡¢¸Î¡¦ºä¾åÆóÏº¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥ÓÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Å°Äì¤·¤¿¥¢¥É¥ê¥Ö¼çµÁ¤ò´Ó¤¯ÇëËÜ¡£¡ÖÄ«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÆóÏº¤µ¤ó¤¬¡È¶Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¡Êº£Æü¤Î¥Í¥¿¤Ï¡Ë²¿¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡È¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¡£¤¸¤ã¤¢¤Í¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤ä¤ì¤Ð¡Ê¥³¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡×¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤±ÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¥³¥ó¥È¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¡ÖÆóÏº¤µ¤ó¡¢¤¢¤¢¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ê¤ÈÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ë¡¢¥¼¥í¡£Ê¸¶ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥³¥ó¥ÓÊÌ¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤«¤é¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬¥±¥ó¥«¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢2¿Í¤Ç¤ªÃã°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ë¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÏÃ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö50¤Î»þ¤Ë¤Í¡¢¡Ê2¿Í¤Ç¡Ë¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡È¿©»ö¤·¤è¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤¿¤Î¡£50ºÐ¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¡È½é¤á¤Æ¤À¤Ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡É¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºä¾å¤µ¤ó¤ÏÈÕÇ¯¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤òÊ£¿ô²ó¡¢´µ¤¦¤Ê¤ÉÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÇëËÜ¤Ï¡¢ºä¾å¤µ¤ó¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¸å¤ËÆóÏº¤µ¤ó¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¡£¡È¶Ö¤Á¤ã¤ó¡¢ÆóÏº¤Á¤ã¤ó¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¡£¤Þ¤¿¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤È2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤¿»þ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¡È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤À¤«¤é¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÆóÏº¤Á¤ã¤ó¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡ºä¾å¤µ¤ó¤òÎå¤Þ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÇëËÜ¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¡È¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¹Ô¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¤É¤Ä¤¯¤¾¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¹Ô¤¯¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£