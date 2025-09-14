羽織るだけで即おしゃれ！【しまむら】晩夏 → 秋本番までイケる♡「着回し力100点ジレ」
夏コーデから秋を意識した装いへとシフトチェンジしたい季節の変わり目。今から買い足すなら季節を跨いで使える、着回し力の高いジレがあると重宝するかも。そこで今回は、シンプルコーデに羽織るだけで即おしゃれが完成しそうな【しまむら】のジレにフォーカス。大人女性のきれいめコーデにマッチする、上品なデザインは必見です。
羽織るだけでコーデを格上げするロングジレ
【しまむら】「EC ＊ MRKロングジレ」\1,969（税込）
ベージュカラーで肌なじみのいいロングジレ。晩夏の軽やかさを残しつつ、秋らしい落ち着きもプラスできそうです。「胸元がとっても可愛いデザインなのにポケットまで付いてて超、驚き」と@minamii.__さんも絶賛の一枚。縦長シルエットを強調するデザインで、自然とスタイルアップが狙えます。マンネリしがちなワンピースコーデにプラスすれば、一気に鮮度がUPする頼れる一枚になるかも。
秋本番も頼りたくなるロングジレ
長袖のレーストップスや、パンツとも好相性なロングジレ。ジレの縦長ラインがボディラインをすっきり見せ、ボトムスにボリュームを持たせてもバランスよく仕上がりそう。ブラウン系のパンツやバッグと合わせれば、より秋らしく落ち着きのあるコーデに。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M