¡¡¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹Á´³«¡ª¡© YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTiny Kitten¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÌ´Ãæ¤Ê¥Þ¥ÞÇ¤È¡¢¤½¤Ð¤Ç´Å¤¨¤ë»ÒÇ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÌ´Ãæ¤ÇÍ·¤Ö»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö»ÒÇ¤¿¤Á¤¬¤±¤Ê¤²¤Ç¤¤¤È¤ª¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÒÇ¤¬¤è¤Á¤è¤Á¤È´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¡Ä
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÌ´Ãæ¤Ç»ÒÇ¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤¦¥Þ¥ÞÇ¤Î¥Á¥ã¥í¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£¥Þ¥ÞÇ¡Ö¥Á¥ã¥í¡×¤¬¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¥Ë¥ã¡¼¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢Ì´Ãæ¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥í¤Î²£¤«¤é¡¢»ÒÇ¤¬¤è¤Á¤è¤Á¤È´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Þ¥Þ¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤±¤ì¤É¥Á¥ã¥í¤Ï¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÎ¥¤¹µ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¥ã¥í¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿»ÒÇ¡£¤ª¤Ê¤«¤ò¤Õ¤ß¤Õ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤òµÛ¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥Á¥ã¥í¤ÏÊÌ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¡Ö¤³¤ì¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ë¥ã¡ª¡×¤ÈËË¤º¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤¯¤ï¤¨¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÒÇ¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÍ·¤Ó»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Á¥ã¥í¤¬¤½¤Ã¤È¶á¤Å¤¡¢º£ÅÙ¤Ï»ÒÇ¤¿¤Á¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»ÒÇ¤¿¤Á¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤è¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤¿¤¤¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ã¤×¤ê¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»ÒÇ¤â¥Á¥ã¥í¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤è¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÌ´Ãæ¤Ê»Ñ¤È¡¢¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Á¥ã¥í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Æ°²è¤Ç¤¼¤Ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£