¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÃË»Ò£±£°£°£Í¶â¤Î¥»¥Ó¥ë¡¡¾åÈ¾¿ÈÍç¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤âÄ¾¸å¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥ÉÅÏ¤µ¤ì¶ì¾Ð¤¤
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£²Æü¡Ê£±£´Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥Ó¥ë¤¬¼«¸Ê¿·¤Î£¹ÉÃ£·£·¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ë¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤òÁ´³«¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ï¤À¤±¡¢¾åÈ¾¿È¤Û¤ÜÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¹ñ´ú¤òÇØ¤Ë¾ìÆâ¤ò£±¼þ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥Ó¥ë¤ÏÃæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿·ë¾½¤¬¤³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£±£µÇ¯°ÊÍè¤Î¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¹¬¤»¤À¤·¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤µ¤Ê¬¤À¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£