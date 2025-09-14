¾°Ìï¡È»Ë¾åºÇÂç¤ÎÅ¨¡É¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë´°¾¡¡ª¥Ô¥«¥½¤Ï¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÂÐÀï¼¨º¶¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¡°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡ã12²óÀï¡äWBA»ÃÄê²¦¼Ô¡¡¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢WBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê30¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤òÈ½Äê3¡¼0¤Ç¾¡Íø¡£¡¢ÃË»Ò»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë5ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÆ±»þËÉ±Ò¤òÃ£À®¡£¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¡¢ÎòÂå1°Ì¤ÎÀ¤³¦Àï26Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Á´¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¾°Ìï¡£Âè9¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥í¡¼¥×ºÝ¤«¤éº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè12¥é¥¦¥ó¥É¡£³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥Ê¥ª¥ä¥³¡¼¥ë¡×¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎäÀÅ¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¤¿¾°Ìï¤Ï½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£È½Äê¤Ï117¡Ý111¡¢118¡¼110¡¢118¡¼110¡£3¡½0¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯5·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤¬ÆâÄê¤¹¤ë¡¢ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡ËÀï¤¬¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç´ÑÀï¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î¾¡Íø¡£12·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎWBCÆ±µé1°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê24¡á¥á¥¥·¥³¡ËÀï¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡ÖÃå¡¹¤È¤½¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±·òºß¤ò¼¨¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£
¡¡¾°Ìï¤Î¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¥Ô¥«¥½¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø12·î27Æü¥á¥¥·¥³VSÆüËÜ¡×¤È¹ñ´ú¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Æµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£