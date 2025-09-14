¤ª¤Î¤Î¤Î¤«¡¢°¦Ì¼¤ÈÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¹ëÅ¡Ë¬Ìä¡¡¡Ö¤±¤±¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤ÎÈ±¤ÎÌÓ´¥¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×ÆâÁõ¡õ°é¥á¥óÉ×¤Î»Ñ¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¤Î¤Î¤Î¤«¡Ê33¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£AKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Î¤Ï¡¢ÈÄÌî¤ÎÉ×¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¹â¶¶Ô÷Æó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌîµå¤ò¸«¤Ê¤¬¤é2¿Í¤Î½÷»ù¤ÎÈ±¤ò´¥¤«¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÏÈÄÌî¤¬ÎÁÍý¤òºî¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤±¤±¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤ÎÈ±¤ÎÌÓ´¥¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¤È¤â¤Á¤ó¤ÏÌë¤´¤Ï¤óºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿À¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÎÁÍýºî¤ë¼êºÝÎÉ¤¹¤®¤ë¤·Ì£ÉÕ¤±¤â±ÉÍÜ¤âÈ´·²¡¡¤ï¤¿¤·¤â¤³¤Î¤ª¤¦¤Á¤Î»Ò¶¡¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ª¡¡¾Ð¡×¤È´¶·ã¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£