¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè4Àá¤Ç¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ò3-0¤ÈÇË¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡¢¥«¥¤¡¦¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥µ¥ê¥Ð¤È¼çÎÏ¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼ç¾¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¸ª¤ÎÉé½ý¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÌîÀïÉÂ±¡¾õÂÖ¤À¤¬¡¢¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÎÌöÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤ä¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤ÏÉé½ý¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡¢¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é¤ÎÀèÈ¯¤Ï¾åµ¤ÎÉé½ý¼Ô¤¿¤Á¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¤¤¤º¤ì¤ÎÁª¼ê¤â¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤Ï¤°¤Ã¤È¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ß¥±¥ë¤Ï2»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤¢¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤´¶¾ð¾õÂÖ¤ò»ý¤Ã¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¡£¤½¤Î´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡£Áª¼ê¤¬¤½¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡£Èà¤é¤Î»ý¤Ä»ñ¼Á¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤«°ã¤¦¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡×
¼çÎÏ¤ò¸ÇÄê¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤ÎÈãÈ½¤òÂ¿¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥ê¡¼¥Î¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£Éé½ý¤Î¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¤â¡¢ºòµ¨¤Ï¥µ¥«¤ÎÂåÌò¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏMF¤È¤·¤Æ¤è¤ê¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥²¡¼¥à¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¿·µ¡¼´¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï¥Ì¥ï¥Í¥ê¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥Ì¥ï¥Í¥ê¤È¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Ï¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¡¢ÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¡Ê¥Ì¥ï¥Í¥ê¡Ë¤¬¤¤¤«¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Èà¤ÎÆ¬¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬º£¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç°Û¤Ê¤ë»ñ¼Á¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤ò³è¤«¤»¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£º¸¤Ë¤Ï¥¨¥¼¤¬¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸òÂå¸å¤¹¤°¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤â¤¤¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¹¥Ä´¤Î¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢»î¹çÅ¸³«¤äÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¿ô¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Íî¤Á¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤¦¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£µ¨¤¤¤è¤¤¤è¥¢¥ë¥Æ¥¿¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£CL¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£