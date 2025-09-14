¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡º£²Æ¥Þ¥óU¤«¤é¥Ê¥Ý¥ê¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿FW¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÁáÂ®¥´¡¼¥ë¡ª¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¹âÉ¾²Á
¥»¥ê¥¨AÂè3Àá¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç³«Ëë¤«¤é3Ï¢¾¡¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤Î»î¹ç¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿FW¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤À¡£º£²Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿22ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤È¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿14Ê¬¡¢¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Ä¥©¡¼¥é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¸«»ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿°Ë¡Øcalciomercato.com¡Ù¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡Ö8.5ÅÀ¡×¡Ê10ÅÀËþÅÀÃæ¡Ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤¡¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤Ï¤¹¤°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥ë¥Ã¥«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¤è¤ê¿¼¤¯¹¶¤á¹þ¤à¤¿¤á¥Þ¥ê¥ó¡¦¥Ý¥ó¥°¥é¥Á¥Ã¥Á¶ì¤·¤á¤¿¡£Èà¤Î²ÃÆþ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡×
ºò²Æ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥Ê¥Ý¥ê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¡£¥»¥ê¥¨A¸ø¼°¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë3»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤È¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤â¥Ê¥Ý¥ê¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
