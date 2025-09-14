£±£´£²Ç¯¤Î°ÎÂç¤ÊÎò»Ë¼é¤ë¡ªÀÄ¿¹½Ð¿È¤Î¶ÓÉÙ»Î¤¬ËëÆâ¾º¿Ê¤ØÇòÀ±È¯¿Ê¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦½éÆü¡×¡Ê£±£´Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾½½Î¾£³ËçÌÜ¤Î¶ÓÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤¬¡¢ÀéÂåæÆÇÏ¡Ê¶å½Å¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¶¿¤ÎÀÄ¿¹½Ð¿È¤ÇÍ£°ì¤ÎËëÆâ¤À¤Ã¤¿ÅìÁ°Æ¬£±£²ËçÌÜ¤ÎÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ï¡¢Á´µÙ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÇÍè¾ì½ê¤Î½½Î¾Å¾Íî¤¬·èÄêÅª¡£Æ±¸©¤ÏËëÆâÎÏ»Î¤ò£±£¸£¸£³Ç¯¤«¤éÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÈÅì½½Î¾£±£²ËçÌÜ¤ÎÊõÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¡¢°ÎÂç¤ÊÎò»Ë¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶ÓÉÙ»Î¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£ËÍ¤é¤Ç¤½¤ì¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡ÈÖÉÕ±¿¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢£¹¾¡¤¬ËëÆâ¾º¿Ê¤Ø¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡£ÀéÂåæÆÇÏ¤Ï½½Î¾¡¢ËëÆâÄÌ»»¤Ç¼èÁÈÁ°¤Þ¤ÇÄÌ»»£´¾¡£µÇÔ¤Î¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£