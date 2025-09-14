ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¡Ö¹âÂ®¾è¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Çº¤ÏÇ¡ÖÀäÂÐº®¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ò¿®¤¸¤ë¤â¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬14Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÍµÈ¡£Ï¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö½ÂÃ«¤ÎÊý¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢µÞ¤¤¤ÇÊÌ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖÀõÁð¤«¤é½ÂÃ«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¡Ê±¿Å¾¼ê¤¬¡ËÆæ¤Î¹âÂ®¾è¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¡Ä¡È¤¢¤½¤³¹âÂ®¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¥¹¡¼¥Ã¤Æ¡£¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤³¤«¤é¹âÂ®¾è¤Ã¤¿¤é½ÂÃ«¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤³¤³¤Ï¤â¤¦²¼Æ»¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡¡Ö¡È¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤ÏÀäÂÐº®¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢½ÂÃ«¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤ÉÂç½ÂÂÚ¤¬¡Ä¤«¤Ð¤ó¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÊý¤Ë¡×¤È¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ì°Â¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ä¤¦¤¯Ë¹»Ò¤òËº¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡ÈË¹»Ò!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ëº¤ìÊª¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£