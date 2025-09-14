¾å¸ÍºÌ¤Î40ºÐÃÂÀ¸Æü²ñ¤¬¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¡ª¡¡½÷Í¥¡¦·Ý¿Í¡¦¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤éÂç½¸¹ç¤Ç¡ÖÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×
¡¡½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ3Ï¢ÇÆ¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²°·ÁÁ¥¤Ç¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¡¡º£Æü¡¢40ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÌ¤Á¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¡¦¾å¸ÍºÌ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¤ÏºÌ¤Á¤ó¤Î»ö¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³§¤ó¤Ê¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾å¸Í¤ò°Ï¤à·Á¤Ç¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Îß·Êæ´õ¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¿¹»°Ãæ¡×¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¡¢¡ÖÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤ËÂç¹¥¤¤ÊºÌ¤Á¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÌ¤Á¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£