¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û»Ë¾å½é¡¢ÀÖ¾¾ÎÊ°ì¡õÀ¥¸ÅÍ¥ÅÍ¤ÎÆüËÜÀª£²¿Í¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ä¹âÈô¤Ó
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£²Æü¡Ê£±£´Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤ÓÍ½Áª¤ò¹Ô¤¤¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç£¸£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£µ°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿ÀÖ¾¾ÎÊ°ì¡ÊÀ¾Éð¥×¥ê¥ó¥¹¡Ë¤È¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÀ¥¸ÅÍ¥ÅÍ¡Ê£Æ£Á£Á£Ó¡Ë¤Ï¡¢£²¥á¡¼¥È¥ë£²£µ¤òÄ·¤Ó¡¢¾å°Ì£±£²°Ì¤Þ¤Ç¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë£±£¶Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ÆüËÜÀª£²¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖ¾¾¤Ï¡Ö·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Æ¡¢£±¤Ä¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í£²¿Í¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¡¢¹âÄ·¤Ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£À¥¸ÅÁª¼ê¤È·è¾¡¤Ë¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡Á°²ó£²£³Ç¯¥Ö¥¿¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñÄ¾Á°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Êº¸Â¾®»Ø¤òÈèÏ«¹üÀÞ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£³·î¤Ë¥Ü¥ë¥È¤òÆþ¤ì¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢´°¼£¤Ï¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½Ð¾ìÂç²ñ¤ò¸·Áª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î£²¥á¡¼¥È¥ë£³£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£µ°ÌÆþ¾Þ¡££±£¹£³£¶Ç¯¥Ù¥ë¥ê¥ó¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢£¸£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÞÎØÆüËÜ¿ÍºÇ¹â½ç°Ì¥¿¥¤¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Âç°ìÈÖ¤Î¶¯¤µ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¬¥Í¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÀ¥¸Å¤Ï¡¢£··î¤Î¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¥º¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤ÇÆüËÜÎòÂå£²°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£²¥á¡¼¥È¥ë£³£³¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÍ¥¾¡¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê£²¥á¡¼¥È¥ë£³£³¡Ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿£²£·ºÐ¤Î¿·À±¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£²Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿Ê¡´ÖÇî¼ù¥³¡¼¥Á¤Ë»ØÆ³¤ò¶Ä¤®¡¢ÁÇ¼Á¤¬³«²Ö¤·¤¿¡£
¡¡£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¿¿ÌîÍ§Çî¡Ê¶åÅÅ¹©¡Ë¤Ï£²¥á¡¼¥È¥ë£²£µ¤ò£³ÅÙ¼ºÇÔ¡£·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£