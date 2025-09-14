ÇëËÜ¶Ö°ì¡¡¥³¥ó¥È55¹æ»þÂå¤Î¥Í¥¿ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¡ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¶ÄÅ·¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍÆ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶î¤±½Ð¤·»þÂå¡¢¶ËÅÙ¤Î¤¢¤¬¤ê¾É¤À¤Ã¤¿ÇëËÜ¡£ÂæËÜ¤ò·üÌ¿¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤¿¤áËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¥¢¥É¥ê¥Öµ»½Ñ¤òËá¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸Î¡¦ºä¾åÆóÏº¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥ó¥È55¹æ¡×¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥È¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¥¢¥É¥ê¥Ö¼çµÁ¡£¤ª¾Ð¤¤¤Ø¤Î¸þ¤Êý¤Ï¡¢ÆþÇ°¤ËÂæËÜ¤òÎý¤Ã¤¿¡Ö¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥³¥ó¥È55¹æ¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÂ¨¶½¤Î¾Ð¤¤¤Ç´ÑµÒ¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÇëËÜ¤Ê¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¥³¥ó¥È¤Ã¤Æ¤Í¡¢ÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¥³¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¤«¤é¡£¡ÊÉñÂæ¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¡¢¤¬¥³¥ó¥È¤À¤«¤é¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡½¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥È¤Î°ìÉô±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÇëËÜ¤¬¥³¡¼¥Á¡¢ºä¾å¤µ¤ó¤¬Áª¼êÌò¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ºä¾å¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Ç¤Ä¤ë¤Ï¤·¤ò¤«¤Ä¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇëËÜ¤Ï¡ÖÄ«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÆóÏº¤µ¤ó¤¬¡È¶Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¡Êº£Æü¤Î¥Í¥¿¤Ï¡Ë²¿¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡È¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¡£¤¸¤ã¤¢¤Í¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤ä¤ì¤Ð¡Ê¥³¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡×¤È¾Ú¸À¡£Ê¹¤¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÀßÄê¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÁ´Éô¥¢¥É¥ê¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÇëËÜ¡£¡ÖÂæËÜ¤ò¥³¥ó¥È55¹æ¤ËÅÏ¤·¤Æ¤´¤é¤ó¤Ê¤µ¤¤¡©¤Ò¤È¤Ã¤Ä¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢¥¢¥É¥ê¥Öµ»½Ñ¤ÎËá¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀèÇÚ¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¡Ë¡¢ËÍ¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÀèÇÚ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¦¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡Ê¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¡É¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶µ¤¨¤ëÊý¤¬¤¤Á¤ó¤È¶µ²Ê½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Í¡£³Ø¹»¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¶µ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤ë¤µ¤¹¤®¤À¤è¡×¤È¡¢ÈéÆù¤â¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£