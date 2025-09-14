¡Úºå¿À¡ÛºÍÌÚ¹À¿Í¤Ï£·°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤âÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥é¡¼¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö£±£³¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º
¡¡ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢£±£´Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££·²ó£±£²£´µå¤òÅê¤²¡¢£·°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤âÌ£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¥Ï¡¼¥é¡¼¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö£±£³¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡½øÈ×¤³¤½Áö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¡Á£µ²ó¤Þ¤ÇºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤ò¼´¤ËÎµÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë²÷Åê¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£·²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤ÎÆóÎÝÂÇ¤«¤é°ì»à»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢ÀÐ°Ë¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬¡¢ÎµÀèÈ¯¡¦ÂçÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ£¸²ó¤Þ¤Ç»¶È¯¤Î£´°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ÈÄÀÌÛ¡£½ªÈ×¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÇòÀ±¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º£¶ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡¢¡Ö½øÈ×¤Ïµå¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃæÈ×¤Ï¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¤¤¤¤´¶³Ð¤Ç¤¤¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡££·²ó¤ÎÀèÆ¬¡Ê¥Ü¥¹¥é¡¼¡Ë¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£ÀÐ°Ë¤¯¤ó¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£±£²¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ï¡¼¥é¡¼¥È¥Ã¥×¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦Åì¡Ê£±£³¾¡¡Ë¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¡£ºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼è¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏºÇÄã¸Â£·²ó£±¼ºÅÀ¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢²þÁ±ÅÀ¤â¤¢¤ë¤·¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¼¥í¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨£·ÅÙÌÜ¤ÎÎíÉõÉé¤±¡£ÃæÆüÀï¤Ïº£µ¨£±£°¾¡£±£±ÇÔ¤ÈºÆ¤Ó¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£