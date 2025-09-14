¹õÌøÅ°»Ò¡¡¿Íµ¤²Î¼ê¤¬Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¤À¤ÈÃÎ¤ê¡Ö»ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡¡¤·¤«¤âÆ±¤¸³Ø²Ê¤À¤Ã¤¿
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ&¤½¤ÎÂ³¤¤ò°ìµó¸ø³«SP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹õÌø¤¬½Ð±é¤·¤¿²ó¤ÎÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¡£MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¤«¤é¡ÖËÍ¡¢¼Â¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢MC¤Î½÷Í¥¡¦°æ·å¹°·Ã¤Ï¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤Ë¡Ö»ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤³¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¤Í¡¢²¼µéÀ¸¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»³ºê¤Ï¡Ö¤·¤«¤â²Ê¤âÆ±¤¸¤ÇÀ¼³Ú¡£Åìµþ²»³ÚÂç³Ø¤ÎÀ¼³Ú²Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³Ø¹»¤ÎÁ°¤Î¤ª¥½¥Ð²°¤µ¤ó¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¹õÌø¤â¡Ö¤¦¤ó¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¤Í¡£¤¢¤Î¤ª¥½¥Ð¤Ï¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃÍÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹õÌø¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¡Ö35±ß¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ºê¤Î»þ¤Ï¡Ö500±ß¤°¤é¤¤¤Ï¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë»þÂå°ã¤¤¤Þ¤¹?¡×¤È¸ý¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë»³ºê¤«¤é¡Ö¤¢¤Ã¡ÄÂ¿Ê¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¾¯¤·¤À¤±¡£¤Ï¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¹õÌø¤Î´é¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£