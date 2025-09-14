ÃË»Ò400m¡¢ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ö¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×ÆüËÜ¿·¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸¤¦¡ÈÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡É¡£ÃË»Ò400mÍ½Áª¤Ç¤ÏÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ê23¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬ÆüËÜ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë44ÉÃ44¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢ÁÈ2Ãå¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ïº´Æ£·ýÂÀÏº¡Ê30¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬44ÉÃ77¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç0ÉÃ33¹¹¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ñÎ©¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿ÃæÅç¡Ö²ñ¾ì¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡×
À¤³¦Î¦¾å3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅç¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤ËÂ³¤2Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨ÃæÅç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÍ½Áª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¸åÎ®¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¹¤±¤É¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤ËÁ°¤ÎÁª¼ê¤âÁ°È¾¤«¤é¤«¤Ê¤êÁ´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö44ÉÃ44¡×¤Î¥¿¥¤¥à¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÇÊÑ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¿À¼¤È¤«¡¢³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿Âç´¿À¼¤ËÃæÅç¤ÏÃ£À®´¶°î¤ì¤ëÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ò¥ç¥¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×
Âç²ñ³«ËëÁ°¤Ë»¶È±¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÅç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶õµ¤Äñ¹³¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤ÈºÇ¶á¤Ï¤³¤ÎÈ±·¿¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÈ±·¿¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ò¥ç¥¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ±·¿¤ÇÁö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
16Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿½à·è¾¡¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Çº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿ÃæÅç¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÎÁª¼ê¤ËÄ©¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤¬À¤³¦¤ÎÁª¼ê¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£²¼¹î¾å¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ø¸þ¤±Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£