Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ï¡¢¸«¾å¤µ¤ó¤È¾åºä¼ùÎ¤¤µ¤ó¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£ÌÀ¼£´ü¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Î³ÎÎ©¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£
¸«¾å¤µ¤ó±é¤¸¤ë°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤È¡¢¾åºä¤µ¤ó±é¤¸¤ëÂç²ÈÄ¾Èþ¤Î2¿Í¤¬¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¸«¾å¤µ¤ó¤Ï£¹·î£¸Æü¤ËÆÊÌÚ¥í¥±¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
Êó¹ð²ñ¤Ç¸«¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤ªÅ·µ¤¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¯À¸¤À¸¤¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¸½¾ì¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯»£±Æ¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤ªº×¤ê¤Î¤¹¤´¤¯¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤ªÅ·µ¤¤âÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤³¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¹¬¤»¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¤È¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸«¾å¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¤ê¤ó¤¬²Î¾§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀ¼£¤Î²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢²»Äø¤¬¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÃÊ¼è¤ê¤Î»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²»Äø¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇÀèÀ¸¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¡¢¡Ø£±²ó¤ÇOK¤ò½Ð¤¹¤¾¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾åºä¼ùÎ¤¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ
¤ê¤ó¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÃÏ°è¤Î»³¤¹¤½¤ÎÄ®¤Ç¡¢¸µ²ÈÏ·¤Î²È¤ËÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¸Ê¤ÎÎÉ¿´¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤«¡×¤¬È½ÃÇ´ð½à¡£°é¤Á¤ÏÎÉ¤¤¤¬»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¡£»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢È¾Ç¯¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤Ç½¬»ú¤ä½êºî¡¢²Î¤Ê¤É¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸«¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê·Î¸Å¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤ê¤ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÓËÜ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ê¤óÁü¤ò³§¤µ¤ó¤È¾¯¤·¤º¤ÄÊâ¤ß´ó¤ê¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸«¾å¤µ¤ó¤Î»£±Æ½éÆü¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¾åºä¼ùÎ¤¤µ¤ó¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸«¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬Æá¿Ü¤Þ¤Ç¤¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿´¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¾åºä¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤Ó¤¿¤Ó°ì½ï¤Ë¤ª·Î¸Å¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢£²¿Í¤â¤É¤ó¤É¤ó¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·É¸ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾¯¤·¤º¤Ä¤Î¿´¤Î³«¤¤¬ÂæËÜ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼ê¤ò°®¤ê¤¢¤Ã¤ÆÆ±¤¸ÊâÉý¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¤Ï¡Ä
¥É¥é¥Þ¤Î¸¶°Æ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Ò¤«¤ë¤µ¤óÃø½ñ¤Î¡ØÌÀ¼£¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë Âç´ØÏÂÊª¸ì¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò´©¡Ë¡£
Æ±½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½÷À¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿ÌÀ¼£»þÂåÅö»þ¡¢ÉÂ¿Í¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¤½¤â¤½¤â¿¦¶È¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ì¿¤ò°ú¤´¹¤¨¤Ë¤ª¶â¤òÆÀ¤ë¡¢·ù±Þ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ê¤ó¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ëÂç´ØÏÂ¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÅìµþ¤Ë¾åµþ¤·¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿´Ç¸îÉØ¡Ê´Ç¸î»Õ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¥³¥ì¥é¤äÀÖÎ¡¤Ê¤É¤ÎÅÁÀ÷ÉÂ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤Åö»þ¡¢´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏÄë¹ñÂç³Ø°å²ÊÂç³ØÂè°ì°å±¡¤Ç¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤Ë¤Æ¡¢Âç´ØÏÂ¤ÈÆ±¤¸1´üÀ¸¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ²í¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÇÉ½Ð´Ç¸îÉØ²ñ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤¬ÉÂ±¡¤äÉÂ±¡¿Í¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤ØË¬Ìä¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¤½¤³¤ËÂç´ØÏÂ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÆüÀ¶ÀïÁè¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¡£2¿Í¤ÏËÉ±Ö³èÆ°¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¡ã´Ç¸î»Õ¡ä¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Î³ÎÎ©¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£