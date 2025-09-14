Âë¡¦Í¸¶¤¬12¾¡¡ÄµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¥ª¥ê²¼¤¹¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀ¾Éð¤È¤ÎÀÜÀïÀ©¤¹¡¢14Æü¥Ñ·ë²Ì
¥í¥Ã¥Æ9°ÂÂÇ¤â1ÆÀÅÀ¡Ä¥Ü¥¤¥È¤¬12¹æ
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬14Æü¤Ë3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀ¾Éð¤Ë4-3¤Ç¾¡Íø¡¢³ÚÅ·¤Ï5-1¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ò²¼¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë4-3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï½é²ó¡¢·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤ÎÏ¢Â³µ¾Èô¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£2²ó¤Ë¤ÏÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤¬6¹æ¥½¥í¡¢6²ó¤Ë¤Ï·´»Ê¤¬8¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÊ¡ÅçÏ¡Åê¼ê¤Ï5²ó¤Þ¤Ç¹¥Åê¤¹¤ë¤â¡¢6²ó°Ê¹ß¤Ë2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢8²ó¤ÏÅÄÃæÀµµÁÅê¼ê¡¢9²ó¤Ïã·Æ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Ê¡Åç¤Ï7²ó3¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ã·Æ£¤Ï3·î30Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£°ìÊý¡¢À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤Ï8²ó4¼ºÅÀ´°Åê¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î10¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ï2²ó¤ËÎëÌÚÂçÃÏÆâÌî¼ê¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥³ÆâÌî¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢4²ó¤Ë¤ÏÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤Î7¹æ¥½¥í¡¢6²ó¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¤Î12¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤ÎÆ£°æÀ»Åê¼ê¤¬3²ó2/3¤ò1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ0¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¤¥È¤ÏËÜÎÝÂÇ´Þ¤à2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£ÇÔ¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢»³¸ý¹Òµ±³°Ìî¼ê¡¢À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤¬Ê£¿ô°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ë9°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢1ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢3²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï6²ó¡¢ÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡¢³¤ÌîÎ´»ÊÊá¼ê¡¢ÂåÂÇ¡¦ºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤ËÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡8²ó°Ê¹ß¤Ï¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡¢¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Í¸¶¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î12¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ìÊý¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£²£»³ÉöÅê¼ê¤¬¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢»³²¬ÂÙÊåÅê¼ê¤¬4¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë