東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、辞職発言を撤回したするなど不可解な言動を繰り返した後に、自身に対して不信任決議を可決した市議会を解散した静岡県伊東市の田久保真紀市長が１２日付でＸ（ツイッター）に投稿した。

田久保市長がＰＲ投稿した伊東温泉競輪場のイベントに対して「大学卒業しているだから、伊東温泉競輪場のバンクの中で『卒業証書』を皆に見せえん罪を晴らしたらいかがでしょうか？」との投稿に対して、田久保市長が「大学は、卒業しておりません。除籍になっております」と返した。

「卒業証書」とされるものを市議会の正副議長にチラ見せしたとされる件に対しては市議会百条委員会で「１９・２秒」見せたと主張するも、その「卒業証書」の提示・公開は一貫して拒否したが…。

「卒業証書」を見せるように求められると、「卒業しておりません」投稿の堂々巡り。

案の定、Ｘが荒れ「卒業証書１９．２秒見せたんだろーが金庫に保管しとるゆーとるがな」「では、田久保市長が卒業証書と言っていたものは何ですか？」「ちょっと口を慎む事をしようよ」「卒業証書見せてるのですからそれはおかしいですよね？」「じゃああの１９．２秒はなんだったの？」「え？でも卒業証書があるんですよね…？」「え！じゃああなたが議長達に見せた卒業証書は何だったんですか？」「除籍になった理由分かりましたか？」「また田久保ってんのか？」とのコメントが殺到している。