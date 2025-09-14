「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３−０の大差判定で下し防衛を果たした。

試合後の会見で井上は「今日は作戦を最後まで実行した試合だった」と冷静に振り返った。１２戦ぶりにＫＯでの勝利を逃した形にはなったが、「きょうはアフマダリエフに対してあの戦い方は１００点をつけていい」と自己採点した。

当日体重は６１・５キロで「１２ラウンドしっかり動ける。気持ち軽めに」と設定。その通りにスピードと手数で相手を圧倒し、適度に距離を保ってパンチのある相手に決定打を許さなかった。

相手の強打は「１００％インパクトのあるパンチはもらっていないので感じなかった」と傷のないきれいな顔で話した井上。それでも「ただ、インパクト的に１００％でもらえば威力のある選手だと感じたので、そこだけを気をつけた」と最後まで警戒は緩めなかった。

最強のアフマダリエフに対して、当初から１２回の戦いも覚悟して臨んだ一戦。「倒しにいかないことがこれほど難しいんだなという発見はあった。何回も『いってやろう』も思ったシーンがあった」と試合中にも葛藤があったと打ち明けた。「きょうは我慢。というのが自分の中でテーマ。インターバル中も父から『このままでいいんだよ』『いきすぎるな』と言われていた。出入りのボクシング、ポイントをピックアップするボクシングをしっかりできた」と勝負に徹した戦いを振り返った。