二宮和也さん（42）が13日、主演映画『８番出口』の大ヒット御礼舞台挨拶に登場。ファンへの思いを語りました。

本作で二宮さんが演じたのは、無限にループする地下通路に閉じ込められた“迷う男”。そこでイベントでは、実際の二宮さんが、“迷う男”なのか、“迷わない男”なのかを検証する『2択チャレンジ』を行いました。

■二宮「一時期、作品に出ることを隠される時代があったんです」

“自身にとってファンは見守っていてくれる存在”か、それとも“背中をグッと押す存在”かを問われると、二宮さんは「見守っているでしょうね」と即答。続けて「僕は基本的に勝手に動いちゃうので大変だと思いますよ」とファンへ思いをはせました。

“大変さ”について、二宮さんは「一時期、作品に出ることを隠される時代があったんです、僕。配信されてとかOAで発表みたいなことがあるので。見てない可能性もあるじゃないですか。二宮が言わないんだから。出た時に、初めてそれで公に情報を共有しますってなった時に、“言ってよ〜！ なんだよ〜！”みたいなことが多いので」と思いやりました。

そして、ファンを振り回してしまっていることを自覚しつつも「それでも見守っていただけている。ありがたいことです」と感謝の気持ちを伝えました。

さらに、“今後やりたいことは見つけていきたい”か、それとも“自然と現れるのを待つ”か、というお題も。二宮さんは「見つけていきたいですね」とこちらも迷いなく回答しました。

司会者から「意外と身に任せるタイプではないんですね？」と聞かれると「見つけていきたいっていうマインドを持っていたい。現実はそうならない。むちゃくちゃ流される俺は」と自己分析し、「でもそっちの方が前向きじゃないですか」とポジティブに締めくくりました。