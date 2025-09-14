28ºÐ½÷Í¥¡¢º£¤âµï¼ò²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¡¡Å¹¤Î¾ì½ê¤â¹ðÇò¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¡×
½÷Í¥»³Ã«²Ö½ã¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Ç¡Ö¤ß¤ä¤®å«Âç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë»³Ã«¤ÏÃÏ¸µÀçÂæ¤ÎÅ¹¤Ç¾¾²¬¾»¹¨¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¤È¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤¿¡£
»³Ã«¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¾¾²¬¤Ï¶Ã¤¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥È¡ª?²¿¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¼ÁÌä¡£»³Ã«¤Ï¡Öµï¼ò²°¤Ç¥Û¡¼¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¾¾²¬¤Ï¡Ö¤É¤³¤Î¡×¤ÈÄÉ¤¤¼ÁÌä¤·¤¿¡£»³Ã«¤Ï¡Ö·ÃÈæ¼÷¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ð¥¤¥È¤ò¡Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤¿¤Ö¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£»³Ã«¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥¥Ä¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤ë¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
»³Ã«¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¾®³Ø¹»¤«¤é¤³¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤Æ¡¢°ì»þ´üÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È10Âå¤Î¤È¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤á¸ý¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂç¿Í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤½¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¿¤Ê¡¢¤È¤«¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î´Ø¤ï¤ê¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£»³Ã«¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡Ø¥Ó¡¼¥ë¡¢°ìÇÕ¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤Èµï¼ò²°¤ÇÆ¯¤¯³Ú¤·¤µ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£