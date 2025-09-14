[9.14 プレミアリーグ第4節](ターフ モア)

※22:00開始

<出場メンバー>

[バーンリー]

先発

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 Q. Hartman

DF 5 マクシム・エステーブ

DF 18 ヤルマル エクダル

DF 29 J. Laurent

MF 8 レスリー・ウゴチュク

MF 11 ジェイドン・アンソニー

MF 17 ルーム・チャウナ

MF 24 ジョシュ・カレン

FW 9 ライル・フォスター

控え

GK 13 M. Weiß

DF 4 ジョー・ウォーラル

DF 12 バシール ハンフリーズ

DF 23 ルーカス・ピレス

MF 16 フロレンティーノ・ルイス

MF 19 Z. Flemming

MF 28 ハンニバル・メイブリ

FW 10 マーカス エドワーズ

FW 27 アルマンド・ブロヤ

監督

スコット・パーカー

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 12 コナー・ブラッドリー

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 3 遠藤航

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります