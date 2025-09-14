バーンリーvsリバプール スタメン発表
[9.14 プレミアリーグ第4節](ターフ モア)
※22:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 Q. Hartman
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 18 ヤルマル エクダル
DF 29 J. Laurent
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 17 ルーム・チャウナ
MF 24 ジョシュ・カレン
FW 9 ライル・フォスター
控え
GK 13 M. Weiß
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 12 バシール ハンフリーズ
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 19 Z. Flemming
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 10 マーカス エドワーズ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
監督
スコット・パーカー
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 3 遠藤航
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
※22:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 Q. Hartman
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 18 ヤルマル エクダル
DF 29 J. Laurent
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 17 ルーム・チャウナ
MF 24 ジョシュ・カレン
FW 9 ライル・フォスター
GK 13 M. Weiß
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 12 バシール ハンフリーズ
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 19 Z. Flemming
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 10 マーカス エドワーズ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
監督
スコット・パーカー
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 3 遠藤航
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります