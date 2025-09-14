ニュースになった話＆続き初公開SP
放送日時： 2025年9月14日（日）22:00
ゲスト ：明石家さんま、黒柳徹子、蒼井優、上戸彩、阿部寛、氷川きよし＋KIINA.、志尊淳
私の中の、もうひとりのワタシ。：ニュースになった話＆続き初公開SP
今回は今年放送した中でニュースになった話と
放送には入りきらなかった衝撃トークの続きを一挙大公開スペシャル。
ゲストに明石家さんまさんを迎えた回では、
工藤静香さんに贈った○○プレゼントや、
娘・IMALUがおすすめした衝撃の再婚相手、
さらには飯島直子さんが暴露する、ピュアすぎるがゆえにさんまさんが３０年以上歌い続けた“十八番ラブソング”が明かされ、ニュースに。
蒼井優さん回では、友人・上戸彩さんがサプライズゲストとして登場。
蒼井夫婦の意外すぎる婚約指輪事情と
母になってからの心境の変化を初公開。
黒柳徹子さん回は、友人・松任谷由実さんからボイスメッセージが届きニュースに。
おしゃれな徹子さんが旅に出る時の意外すぎるマイルール「洋服は現地調達」を告白。
氷川きよし＋KIINA.さん回は、休養へ至った苦悩を告白しニュースに。
休養中のアメリカ・ロサンゼルスでの生活を明かしました。
阿部寛さん回は、出演を直談判した作品で高倉健さんと3秒共演した思い出を「一生の宝物」と振り返りニュースに。
そんな阿部さんが「今ぶつかっている壁」とは？
そして志尊淳さん回では、2021年に急性心筋炎・心膜炎を患い緊急入院したことで、
遺書のようなメッセージを残した過去を告白しニュースに。
さらに涙ながらに母の病について語った未公開トークも初公開。