放送日時： 2025年9月14日（日）22:00

ゲスト ：明石家さんま、黒柳徹子、蒼井優、上戸彩、阿部寛、氷川きよし＋KIINA.、志尊淳

私の中の、もうひとりのワタシ。：ニュースになった話＆続き初公開SP

今回は今年放送した中でニュースになった話と

放送には入りきらなかった衝撃トークの続きを一挙大公開スペシャル。

ゲストに明石家さんまさんを迎えた回では、

工藤静香さんに贈った○○プレゼントや、

娘・IMALUがおすすめした衝撃の再婚相手、

さらには飯島直子さんが暴露する、ピュアすぎるがゆえにさんまさんが３０年以上歌い続けた“十八番ラブソング”が明かされ、ニュースに。

蒼井優さん回では、友人・上戸彩さんがサプライズゲストとして登場。

蒼井夫婦の意外すぎる婚約指輪事情と

母になってからの心境の変化を初公開。

黒柳徹子さん回は、友人・松任谷由実さんからボイスメッセージが届きニュースに。

おしゃれな徹子さんが旅に出る時の意外すぎるマイルール「洋服は現地調達」を告白。

氷川きよし＋KIINA.さん回は、休養へ至った苦悩を告白しニュースに。

休養中のアメリカ・ロサンゼルスでの生活を明かしました。

阿部寛さん回は、出演を直談判した作品で高倉健さんと3秒共演した思い出を「一生の宝物」と振り返りニュースに。

そんな阿部さんが「今ぶつかっている壁」とは？

そして志尊淳さん回では、2021年に急性心筋炎・心膜炎を患い緊急入院したことで、

遺書のようなメッセージを残した過去を告白しニュースに。

さらに涙ながらに母の病について語った未公開トークも初公開。