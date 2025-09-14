ÇëËÜ¶Ö°ì¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓÈÖÁÈ¤Ë¡È¤Û¤ÜÁÇ¿Í¡É¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥ï¥±¡ÖË»¤·¤¤¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ä¡×
¡¡¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍÆ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡ª¡Ê¶Ö¤É¤³¡Ë¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡76Ç¯¤«¤éÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Î»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁÇ¿Í¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬1½µ´Ö¡¢¶õ¤¤¤Æ¤ë¤Î¡£Ë»¤·¤¤¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤â¤¦¼¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤â¡ÊÁÇ¿Í¤Ï¡Ë1½µ´Ö¶õ¤¤¤Æ¤ë¤Î¡£¤À¤«¤éÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¡¢·Î¸Å¤ò²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤¢¤È20²ó¤È¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤í¤¦¤«¡©¤Ã¤Æ¡×¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÁÇ¿ÍÆ±Á³¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÇëËÜ¤Ï¡È¥¢¥É¥ê¥Ö¡É¤È¤¤¤¦¶Ë¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÍø¤«¤»¤ë¡£¡Ö»ä¤À¤±·Î¸Å¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡£Èà¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢È¾Ê¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¥Ç¥¿¥é¥á¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£ÇëËÜ¤À¤±¤¬·Î¸Å¤È¤Ï°ã¤¦¤»¤ê¤Õ¤ä¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¹²¤Æ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÎã¤¬±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Â©»ÒÌò¤Î¸«±ÉÀ²¤¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤Èµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªµ¢¤ê¡ª¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤ÎÇëËÜ¤¬°ì¸þ¤ËÊÖ»ö¤â¤»¤º¡¢½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¸«±ÉÀ²¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤òËä¤á¤è¤¦¤È¡¢É¬»à¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇëËÜ¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤â¤Î¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤À¤ó¤À¤ó³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£20²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦Ëº¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡£¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡È¤ªµ¢¤ê¡É¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤ªµ¢¤ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¡£¸«±ÉÀ²¤Ï¡È¶Ö¤Á¤ã¤óÍê¤à¤«¤é¤ªµ¢¤ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡£¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥¯¥¹¥¯¥¹¤Ã¤Æ¾Ð¤¤½Ð¤¹¤ï¤±¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£