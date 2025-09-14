◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ）

元世界2階級王者の京口紘人氏（31）は自身のYouTube「京口紘人 Hiroto Kyoguchi」を更新し、世界スーパーバンタム級4団体統一王者を防衛した井上尚弥（32＝大橋）の戦いを絶賛した。

挑戦者のムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）を判定3―0で破ったが、京口氏は「KOより価値がある試合」と称えた。

「スピードが尋常じゃない。ハンドスピード、ステップワークも異常。それが終盤まで落ちない」を舌を巻いた。

挑戦者であるアフマダリエフも「全部出したけど（井上が）全部上回った感じ」と試合全体を説明。井上の戦いを「120点、いやそれ以上かな」と採点した。

それから来春にも実現する中谷潤人との対戦にも言及。「井上尚弥がまた格を上げたからドリームマッチにするためには中谷くんも年末の試合は勝ち方のパフォーマンスを見られるんじゃない？」と、指摘した。