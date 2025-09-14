痛い逆転負けだ。セ４位の広島は１４日のヤクルト（神宮）に６―８で敗れ、連勝は３でストップ。３位・ＤｅＮＡが勝利したため、ＣＳ進出圏内に６ゲーム差と離された。

５回に打線の２本の適時打で２点を先制したが、６回に先発・アドゥワ誠投手（２６）が二死から崩れて同点とされると、直後に右翼・秋山翔吾外野手（３７）がオスナの飛球を落球、その後不運なタイムリーも飛び出すなど計５失点。打線も７回に５連打で１点差につめ寄る意地を見せたが、反撃もここまでだった。以下は試合後の新井貴浩監督（４８）の主な一問一答。

――先発・アドゥワは６回二死から崩れた

新井監督 全体的にいいピッチングだったと思う。６回は２アウトから、ちょっと味方のミスというか、かわいそうな面もあったけど、全体的にいいピッチングだった。

――同点直後の秋山の落球（失策）は痛かった

新井監督 う〜ん。起用しているのは、自分なので。ミスを恐れずに思い切ってプレーしてもらいたい。

――２―７と５点リードを奪われた７回から打線は追い上げを見せた

新井監督 （失点の６回は）結果的にビッグイニングになってしまったけど、その後も諦めずに打線はいい攻撃ができていると思います。

――下位打線から得点になるシーンも多かった

新井監督 今日も（１番・中村）奨成はいいバッティングをしていたし（８回に９番の代打で登場の前川）誠太もよく四球をとって、つなげたと思うし、いいものを見せてくれたと思います。