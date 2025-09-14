「秋服まだ見てない」って人へ！【ROPÉ PICNIC】大人のオシャ見え♡「新作スカート」

そろそろ秋服を探しにいきたい。そんな人にぜひチェックして欲しいのが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「新作スカート」。大人世代も取り入れやすい落ち着いたデザインと、はくだけで季節感をプラスしてくれそうなスカートが登場中です。シンプルなトップスに合わせても映えるので、忙しい朝のコーデにも頼れる存在。今回は、秋らしさをぐっと高めてくれる注目のスカートをご紹介します。

レザー調スカートで一気に秋ムード

【ROPÉ PICNIC】「シンセティックレザーフレアロングスカート」\5,995（税込）

レザー調の質感が秋らしい雰囲気をプラスしてくれるフレアスカート。長めの丈感ときれいに広がるシルエットで、大人の上品さも引き立ててくれそうなのも魅力。シンプルなデザインなので、ニットやロンTなどのさまざまなトップスとも好相性。ブーツなどの秋冬アイテムを合わせて、さらに季節感を楽しめそうな一枚です。

上品きれいめコーデに差し色で華やかに

レザー調スカートをジャケットと合わせた、上品できちんと感のある秋スタイル。落ち着いた印象のアイテム同士の組み合わせで、大人らしい雰囲気に。マスタードイエローのトップスが差し色になり、華やかさをプラス。気温によってジャケットを脱いでもOKなので、季節の変わり目にも役立ちそう。オンでもオフでも使いやすく、大人世代にぴったりのきれいめコーデです。

品を感じるプリーツ風ロングスカート

【ROPÉ PICNIC】「レディハンサムシリーズ ウールライクタックキルトスカート」\5,995（税込）

ウールのような素材感の秋冬らしい雰囲気のロングスカート。タックが入ることで縦のラインが強調され、自然とスタイルアップが狙えそう。腰のサイドに付いたベルトがさりげないアクセントになり、クラシックな雰囲気も漂う一枚。上品な印象で、普段のきれいめコーデにはもちろん、オフィススタイルにも馴染んでくれそうです。

ボーダーでカジュアルダウンした休日コーデ

クラシカルで品のあるスカートに、あえてカジュアルなボーダートップスを合わせたこなれ感のあるきれいめスタイル。アクセサリーやバッグも上品な雰囲気でまとめているので、カジュアルなボーダーが程よいアクセントに。かっちりしすぎずリラックス感もあり、ショッピングやちょっとしたお出かけなど、休日にもぴったりのスタイルです。

