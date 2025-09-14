女優の飛鳥凛（34）が、9月8日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。同号は歴代仮面ライダーヒロイン特集。飛鳥は「仮面ライダーＷ」（2009～2010年）で園咲若菜を演じていた。



【写真】横からショットで隠しきれない豊満スタイル

自身のインスタグラムにオフショットなども掲載。「誌面として初めてのグラビアはとても楽しく素敵に仕上げていただきました」と、実は撮り下ろしでの雑誌グラビアが初体験だったことも明かした。初々しかった「Ｗ」からはすでに15年が経過。B89の豊満な大人ボディをしっとりと見せている。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載されている。同誌で以前にも「仮面ライダーヒロイン特集」が行われていたことも知っていたそうで「今回、お声をかけていただいたので、喜んで挑戦させていただきました」と明かした。



同号では「ガヴ」の宮部のぞみが表紙＆巻頭グラビアを担当。「ギーツ」「ゼッツ」小貫莉奈、「ゼッツ」八木美樹、「ギーツ」志田音々、「ガッチャード」松本麗世、「セイバー」アンジェラ芽衣、「Ｗ」山本ひかるも登場している。



（よろず～ニュース編集部）