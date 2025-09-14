女優の桜井日奈子(28)が14日に自身のインスタグラムを更新。プライベートでも仲がいい女優と過ごした1日を公開した。

この日「『コヤブソニック2025』わかなと楽しんできました」とつづり、女優の葵わかなとともに音楽とお笑いの融合フェス「KOYABU SONIC 2025」に参戦したことを報告した。

「わかなも私も音楽フェス初めてで、行くまで2人ともドキドキしてたんですけど、すんごく楽しかったです！！凄かった」とし「アーティストさんだけでなく、芸人さんのステージやゲームのステージがあったりして、あとご飯屋さんもかなり充実してていっぱい食べちゃいました」と満喫した様子をつづった。

また、ビールととも餃子唐揚げを頬張るショットも披露し、「お昼からずっとお酒飲んで、フェス終わりも飲みに行って、翌朝さすがに身体を労わるために食べたお粥も大当たりでした」とその後の展開も記した。

この投稿にファンからは「仲良しなんですね！お2人とも美人」「惚れてまうやろ」「ふたりとも大好きなんやけど！！仲良いのなんだか嬉しい」といったコメントが寄せられている。