女優の蒼井優（40）が14日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演。母親になったことによる芝居の変化を明かした。

今回は「ニュースになった話&その続きを一挙公開SP」と題して放送され、蒼井と女優の上戸彩が出演した回の未公開シーンが流れた。MCの山崎育三郎から、蒼井は19年にお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太と結婚、22年8月に長女を出産したことに「変化ありました?お芝居で。今までこうやってたものが、ママとして参加した時に」と尋ねられた。

これに蒼井は「全然変わります」とし「涙もろくなりました」と変化を明かした。また「ならない?」と上戸に視線を向けると、上戸は「どうだろう…家族ものとかは涙もろくなってるかもしれないですけど、人間自体は強くなってきちゃってる」と母親としての強さも身に付いたと語った。

そのため「泣き芝居とかがあると台本もらった時点で緊張しちゃう」とし「どうしよう泣けるかな、この感情まで自分が持っていけるだろうか?って。繊細さが自分の中になくなってきている気がして怖い」と明かした。

また、蒼井は産後の復帰作だった朝ドラ「ブギウギ」で「趣里ちゃんとか見るだけで泣けてくる。なんかもう“この命守りたい”みたいな。凄い…“みんな命!”っていう感じがするようになって、私は涙もろくなりました」と語った。